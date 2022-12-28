İstanbul’da ele geçirilen 108 kaçak hayvan koruma altına alındı

İstanbul'un farklı bölgelerinde ele geçirilen, kaçak yollarla ülkeye sokulduğu belirlenen 108 hayvan, Gaziantep'e getirilerek hayvanat bahçesinde koruma altına alındı.

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İstanbul’da polis tarafından ele geçirilen kaçak yollarla ülkeye sokulduğu belirlenen 108 hayvan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesine getirilerek, yeni yuvalarına konuldu. 65 kilo ağırlığında piton yılanı başta olmak üzere Çin su ejderleri, iguanalar, makak maymunlarının da bulunduğu hayvanlar, sağlık kontrolleri yapılarak, yuvalarına yerleştirildi.

Hayvanat bahçesinin yeni üyelerinin tanıtıldığı programa Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

Yeni üyelerin en iyi şartlarda ve doğal ortamlarına uygun bakılacağını belirten Fatma Şahin, “Buraya gelen hayat buluyor. Mutlu bir şekilde yaşamına devam ediyor. Doğurganlık burada çok yüksek. Normalde aslanlar, kaplanlar en fazla ikiz doğurur burada dördüz doğuruyor. Mutlular, onlar mutluysa biz de mutluyuz” dedi.

AĞIRLIKLI OLARAK SÜRÜNGENLERDEN OLUŞUYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler de sağlık kontrolünden geçirilen hayvanların yuvalarına yerleştirildiklerini belirterek, “Şehre getirilen hayvanlar ağırlıklı olarak sürüngen hayvanlardan oluşuyor. İçerisinde 65 kilo civarında ağırlığa sahip albino pitonları, kaya pitonları, bal pitonları, baranlar, Çin su ejderleri, gekkotalar ve iguanalar başta olmak üzere papağanlar, makak maymunlarının bulunduğu 108 hayvanı Gaziantepe getirdik. Burada sağlık kontrollerini gerçekleştirdik. Hayvanların sağlık durumlarında herhangi bir probleme rastlamadık. Kontrolleri yapıldıktan sonra da doğal ortamlarında yaşamaya devam edecekler” diye konuştu.