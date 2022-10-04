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İstanbul’da gecekondu alev alev yandı

Çekmeköy'de bir gecekondu alev alev yandı. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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İstanbul’da gecekondu alev alev yandı

Yangın, saat 02.30 sıralarında Nişantepe Mahallesi Toprak Sokak’ta bulunan gecekonduda çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle başlayan alevler, kısa sürede gecekonduyu sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gecekondudaki alevlere müdahale eden itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü. Çevrede korkuya neden olan yangının ardından gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)

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