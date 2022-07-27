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İstanbul’da motosikletli kaza anı kask kamerasında

Fatih'teki kazada ölen Burak Sabay'ın motosikletiyle otomobile çarpması kaskındaki kameraya yansıdı. 

Yayınlanma: 12:46 - 27 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı’nda dün akşam saatlerinde otomobil sürücüsünün ara sokaktan bulvara çıktığı sırada motosikletli Burak Sabay’la çarpıştı.

Burak Sabay, yola savrulurken diğer sürücü otomobilinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler her iki sürücüyü de hastaneye kaldırdı.

Motosikletli Burak Sabay hastanede hayatını kaybetti. Kaza motosikletli Burak’ın kaskındaki kameraya yansıdı. Görüntülerde Burak Sabay’ın ön tekerini kaldırarak ilerlediği, ara sokaktan çıkan otomobile çarptığı yer aldı. (DHA)

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