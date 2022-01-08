İstanbul’da sağlık merkezinde doktora saldırı

Aile sağlık merkezine gelen bir çift iddiaya göre sağlık raporu vermediği gerekçesiyle aile hekimine saldırdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Üsküdar Doğancılar Aile Sağlık Merkezi’ne sağlık raporu almak için gelen çift, aile hekimi Alpaslan Kılıç’ın yanına gitti.

Kılıç, hastanın başka bir yerde muayene olup test yaptırdığını ve rapor verme yetkisi olmadığını söyledi. Bunun üzerine Alpaslan Kılıç ile çift arasında tartışmaya çıktı.

28 YILLIK HEKİM

Hakaret ve küfür ettiği belirtilen çift, doktora saldırdı. Odada başlayan saldırı koridorda da devam etti. Tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan doktor kendini savunmaya çalıştı. 28 yıllık hekim Alpaslan Kılıç kendine saldıran çiftten şikayetçi oldu.

Polisin yaptığı inceleme sonrası saldırganın corona virüsü testinin pozitif olduğu için izolasyonda olduğu belirlendi. İzolasyon sonrası çift hakkında işlem yapılacağı kaydedildi.

DHA

İlginizi Çekebilir Bakan Koca: Bir hasta yakını, doktoru masasındaki mermer parçasıyla darbetti