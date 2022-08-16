İstanbul’da sahte deterjan operasyonu

İstanbul’da deterjan markalarının sahtelerini üreterek piyasaya süren şüphelilere yönelik polis operasyon düzenledi. Baskında 1 kişi yakalanırken, 2 milyon lira değerinde, deterjan ve hammadde ele geçirildi.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Operasyon, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri bir adreste sahte temizlik ürünlerinin üretimi, depolanması ve satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Büyükçekmece'deki adresi takip eden ekipler, tabelası dahi olmayan adrese operasyon düzenlendi. Baskında işyeri sahibi olan Y.K. yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda; 4 litrelik paketler halinde 1250 adet deterjan, bin 350 litre sıvı kimyasal ham madde, 980 kilo ham madde, 225 kg sofra tuzu, 5 bin ambalaj, 5 bin 843 adet boş deterjan kutusu, 4 bin 940 deterjan bidon kapağı, 41 bin 700 adet çeşitli markalara ait deterjan etiketi ele geçirildi.

Polisin ele geçirdiği malzemelerin değerinin 2 milyon lira olduğu öğrenildi.