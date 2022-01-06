İstanbul’da şiddetli rüzgar trafik lambası direğini devirdi

Esenyurt’ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir trafik lambası direği park halindeki 2 aracın üstüne devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

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Esenyurt’ta etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkilerken, Aşık Veysel Mahallesi Atatürk Bulvarı üstündeki bir direk devrildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle trafik ışıklarının olduğu direk özel bir hastanenin olduğu otoparktaki 2 aracın üzerine devrildi.

Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Öte yandan şiddetli rüzgar nedeniyle yol kenarında sallanan diğer direkler de görüntülendi. İHA

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