İstanbul’da TIR’ın altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti
Ataşehir'de yoldan karşıya geçerken TIR'ın altında kalıp sürüklenen kadın yaşamını yitirdi.
Mimar Sinan Mahallesi Sakarya Caddesi’nde trafik ışıklarında bekleyen 34 DJM 949 plakalı dorsesi olmayan TIR, yeşil ışığın yanmasıyla harekete geçti.
Bu sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarparak altına alan TIR, çevredeki vatandaşların uyarıları üzerine yaklaşık 100 metre ileride durdu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, TIR’ın altında kalarak sürüklenen 60 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekipleri kadının cesedini TIR’ın altından çıkarırken, polis ekipleri de TIR sürücüsü B.Ç’yi gözaltına aldı. Sürücü, Ataşehir Polis Merkezi’ne götürüldü. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)