İstanbul’da ‘yok artık’ dedirten olay

İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasında durdurulan bir araç sürücüsünün ehliyeti, ölü bir kişinin üzerine kayıtlı çıktı. Polisi de şaşkına çeviren olayda, sürücüye ehliyetsizlikten cezai işlem uygulandı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı’na sayılı günler kala il genelinde saat 19.00 sıralarında “Yeditepe Huzur Uygulaması” yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ekipleri katıldı. Taksim Meydanı’ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi.

EHLİYETİ ÖLEN Bİ KİŞİNİN ÜZERİNE KAYITLI ÇIKTI

Denetim noktasında durdurulan 17 FP 136 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail Asil’in ehliyeti ve belgeleri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde ehliyetin İsmail Asil'e değil ölen bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Bunu duyan sürücü şaşırırken, sürücüye ehliyeti yanında olmadığı için 477 TL para cezası uygulandı.

“KİMLİK BENİM AMA KAYITTA BAŞKASI ADINA, ÖLÜ BİRİ ADINA ÇIKIYOR”

Denetim sırasında gösterdiği ve kendi adına düzenlenmiş sürücü belgesi polis kayıtlarında ölen bir kişi üzerinde kayıtlı çıktığını söyleyen İsmail Asil, ”Sürücü Trafik çevirmesine girdik. Sürücü belgemizi verdik, başka biri üzerine çıktı. O kişi de ölü çıktı. Onun için ceza yedik. Bakalım ne olacak. Kayıtta ölü görünüyor. Kayıtta ölü görünüyor. Kimlik benim ama kayıtta başkası adına, ölü biri adına çıkıyor” dedi.

Kendi kaskını arkasında oturan kişiye veren motosiklet sürücüsüne 196 TL para cezası uygulandı. Uygulamanın gecenin ilerleyen saatlerine kadar süreceği öğrenildi. (İHA)