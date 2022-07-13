İstanbul’un 1 haftalık narkotik bilançosu: 136 tutuklama, 369 kilo uyuşturucu
İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik 1 haftada 5 ilçede düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yaklaşık 350 kilo uyuşturucu, 38 binden fazla narkotik hap ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4-12 Temmuz tarihleri arasında Fatih, Beylikdüzü, Avcılar, Esenler ve Ataşehir'de zehir tacirlerine yönelik bir dizi operasyon düzenledi.
Günlerce süren takip çalışmalarının ardından düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik madde bulma eğitimli dedektör köpeklerle yapılan aramalarda ise 269 kilo 900 gram metamfetamin, 33 kilo 500 gram eroin, 19 kilo kokain, 27 kilo 500 gram skunk ile 38 bin 635 ecstasy hap ele geçirildi.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyete götürülen şüpheliler hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan işlem yapıldı.
Adliyeye gönderilen şüphelilerden 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 9 şüpheli ise tutuklandı.
BİN 342 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul Narkotik Polisi planlı operasyonlar dışında sokak çalışmalarıyla da zehir tacirlerine darbe indirdi.
İlçe ekipleriyle 4-12 Temmuz tarihleri arasında yapılan koordineli çalışmalarda, bin 342 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda ise 17 kilo 285 gram uyuşturucu ile 681 ecstasy hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerin 127'si tutuklandı.