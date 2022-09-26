Apart ve otellerde 85 göçmen yakalandı

Marmaris'te polisin apart ve otellere düzenlediği baskınlarda 85 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatörlük şüphelisi gözaltına alındı.

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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ile Göçmen Kaçakçılığı Grup Amirlikleri ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik eş zamanlı uygulama düzenledi. 7 otel, 7 apart, 1 pansiyon olmak üzere 15 turistik işletmeye yapılan baskınlarda; 70’i Suriye ve 15’i Filistin uyruklu olmak üzere 85 kaçak göçmen yakalandı.

Apartın önünde bekleyen, 34 ELG 336 plakalı kamyonetin şoförü organizatörlük şüphelisi İsmail Y.A. ise gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

İZMİR’DE BİR HAFTADA 343 GÖÇMEN YAKALANDI

Öte yandan, İzmir İl Jandarma Komutanlığı’nca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 Eylül- 19 Eylülde operasyonlar yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; Bayındır’da 1, Çeşme’de 4, Foça’da 2, Menderes’te 3, Menemen’de 2, Seferihisar’da 3, Selçuk’ta 1 ve Urla’da 3 olmak üzere toplam 19 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale etti.

Operasyonlarda 343 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı. Kaçak göçmen geçişinde kullanılan 2 minibüs ve 2 otomobile de el koyuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen organizatörler de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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