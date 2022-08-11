Abone Ol

İzmir’de 12 yaşındaki çocuk maganda tarafından vuruldu

İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 12 yaşındaki bir çocuk, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili şüpheli ya da şüpheliler aranıyor.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İzmir’de 12 yaşındaki çocuk maganda tarafından vuruldu

Olay saat 17.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Türkay Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta oyun oynadığı iddia edilen A.Ç.A.’ya (12), kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar isabet etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kolundan yaralandığı öğrenilen küçük çocuğu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, şüpheli ya da şüphelileri arama çalışmaları sürüyor. İHA

Düğün magandalarına suçüstü baskın: 6 gözaltı İlginizi Çekebilir Düğün magandalarına suçüstü baskın: 6 gözaltı Trafik magandası kanlar içinde bıraktı İlginizi Çekebilir Trafik magandası kanlar içinde bıraktı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster