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Jandarmanın durdurduğu araçta 2 bin uyuşturucu hap bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, jandarmanın durdurduğu otomobilde, 2 bin ecstasy hap ve 605 gram kubar esrarla yakalanan Ü.P. (26) gözaltına alındı.

Yayınlanma: 15:34 - 24 Eylül 2022 Güncellenme:
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Jandarmanın durdurduğu araçta 2 bin uyuşturucu hap bulundu

İzmir yolu Sabuncubeli mevkisinde uygulama yapan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2 bin ecstasy hap ve 605 gram kubar esrar ile el telsizi, 2 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin TL ele geçirildi.

Araçtaki Ü.P., gözaltına alındı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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