Jandarmanın durdurduğu araçta 2 bin uyuşturucu hap bulundu
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, jandarmanın durdurduğu otomobilde, 2 bin ecstasy hap ve 605 gram kubar esrarla yakalanan Ü.P. (26) gözaltına alındı.
İzmir yolu Sabuncubeli mevkisinde uygulama yapan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 2 bin ecstasy hap ve 605 gram kubar esrar ile el telsizi, 2 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin TL ele geçirildi.
Araçtaki Ü.P., gözaltına alındı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)