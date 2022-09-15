Kafede oturanlara otomobil çarptı! Yaralılar var

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kafede oturdukları sırada otomobilin çarptığı 4 kişi yaralandı.

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Ö.K.Y. idaresindeki 10 ACU 88 plakalı otomobil, Kurtuluş Caddesi’nde kapalı pazar yeri karşısındaki virajda park halindeki bir motosiklete çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İyice yavaşladıktan sonra yeniden hareket eden araç, unlu mamul satışı yapılan kafenin önündeki üzeri tenteli alanda masada oturanlar ve bu iş yerinin camına çarparak durabildi.

İhbar üzerine kafedeki 4 kişinin yaralandığı olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 2’si ayakta tedavi edildi. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen diğer 2 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAŞANAN DEHŞETİ ANLATTILAR

Görgü tanıklarından Ali Yeşiloğlu, gazetecilere, otomobilin üzerlerine geldiğini son anda görüp hızla çekildiğini, kaçmasa aracın altında kalacağını söyledi.

İş yeri çalışanlarından Münevver Özkan da kısa süre önce kafenin önündeki masalarda öğrencilerin de bulunduğunu belirterek, “Onlar olsaydı en az 5-6 kişiyi altına alabilirdi. Burada oturan vatandaşlar da kapı kırıldığı için kurtuldular. Araç masaya vurunca cam ve kapı arasında kaldılar. Cam ve kapının kırılmasıyla kurtuldular.” dedi. (AA)

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