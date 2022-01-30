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Kafelerden haraç isteyen suç makinesi yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kafeterya işleten esnaflardan haraç alan ve vermeyenleri tehdit eden 31 farklı suçtan kaydı bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

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Kafelerden haraç isteyen suç makinesi yakalandı

Nazilli polisi şehirde suçlulara nefes aldırmıyor. Son olarak şehirde kafeterya işleten esnaflardan haraç almaya çalışan, para vermeyenleri ise tehdit eden B.Ö, polisin başarılı operasyonu sonucunda yakalandı.

Daha önceden 31 farklı suçtan kaydı bulunan B.Ö'yü gözaltına alındı. Şüpheli bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rahat bir nefes alan çarşı esnafı polise teşekkür etti. (İHA)

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