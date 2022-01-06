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Kağıthane’de yol kapatan asker eğlencesi

Kağıthane'de otomobillerle yolu kapatan bir grup, müzik açarak asker eğlencesi yaptı. Etrafa aldırış etmeyen grup, bir süre oynadıktan sonra arabalarına binerek uzaklaştı. O anlar ise bir kişi tarafından kaydedildi.

Yayınlanma: 09:29 - 06 Ocak 2022 Güncellenme:
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Olay, dün akşam saatlerinde Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Otomobilleriyle yolu trafiğe kapatan bir grup, müzik açarak yolda oynamaya başladı.

‘En Büyük Asker Bizim Asker’ diye slogan atan grup üyeleri askere gidecek kişiyi havaya atarak tuttu.

Etrafa ve oluşan trafiğe aldırış etmeyen grup üyeleri bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. (DHA)

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