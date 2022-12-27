Abone Ol

Kahramanmaraş’ta halk otobüsü, aydınlatma direğine çarptı: 12 yaralı

Kahramanmaraş'ta, aydınlatma direğine çarparak refüje çıkan halk otobüsündeki şoför dahil 12 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 16:52 - 27 Aralık 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kahramanmaraş’ta halk otobüsü, aydınlatma direğine çarptı: 12 yaralı

Kaza, öğleden sonra Karacasu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, U.K. yönetimindeki 46 H 0006 plakalı halk otobüsü, Üniversite Caddesi’nde aydınlatma direğine çarparak refüje çıktı.

Kazada U.K. ile otobüste bulunan 11 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. (DHA)

İstanbul'daki otobüs kazası kameraya yansıdı İlginizi Çekebilir İstanbul'daki otobüs kazası kameraya yansıdı
X Reklam