Kahvaltıya gelmeyince anlaşıldı: Odasında ölü bulundu…

Antalya'nın Alanya ilçesinde, arkadaşlarıyla kaldığı evde sabah kahvaltıya kalkmayan Emine Karayılan (23), odasında ölü olarak bulundu. Kalp rahatsızlığı bulunan Emine Karayılan'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Antalya’nın Alanya ilçesinde, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü’nden geçen yıl mezun olan ve arkadaşlarıyla beraber yaşayan Emine Karayılan, dün sabah kahvaltıya gelmeyince arkadaşları odasına giderek kontrol etti.

Karayılan’ın hareketsiz olması ve tepki vermemesi üzerine arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri Karayılan’ın cansız bedenini, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

KALP RAHATSIZLIĞI VARMIŞ

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Emine Karayılan’ın cenazesi, baba Hasan Karayılan’a ve ağabeyine teslim edildi. Kalp rahatsızlığı bulunan ve ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü değerlendirilen genç kızın cansız bedeni, defnedilmek üzere Adana’nın Yüreğir ilçesine götürüldü. (DHA)