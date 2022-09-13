Kamyon kasasında 75 göçmen yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesinde jandarmanın ihbar üzerine durdurduğu iki kamyondan 75 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri getiren 4 organizatör tutuklandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ovakışlacık Köyü yolunda bu sabaha karşı bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri kasaları branda ile örtülmüş iki kamyonu durdurdu. Kamyonlarda yapılan aramalarda 8'i Irak ve 67'si Afganistan vatandaşı olmak üzere toplam 75 göçmen bulundu.

Göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalışan kamyonlarda bulunan 4 kişi ise organizatör oldukları gerekçesiyle ile önce gözaltına alındı, ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan ve aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu gözlenen 75 göçmenin ise ifadelerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri belirtildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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