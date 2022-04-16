Kamyonet, kasasındaki 2 ton patatesle çalındı! O anlar kamerada

İzmir'de, park halindeki kamyonet, içindeki 2 ton patatesle çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 9 Nisan günü, İsmet Paşa Mahallesi 3530 Sokak’ta meydana geldi. Bahar Arıkanlı’nın evinin önünde park halinde bulunan kamyoneti, kasasındaki 2 ton patatesle çalındı.

Hırsızlık anı, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah kalktığında kamyonetin çalındığını fark eden aile, polise haber verdi. Polis ekipleri, kamyonetin bulunması için çalışma başlattı.

“ÇOCUKLARIMIN EKMEĞİYDİ”

Aracın sahibi evli ve 4 çocuk annesi Bahar Arıkanlı, olayın üzerinden bir hafta geçmesine karşın henüz kamyonetin bulunamadığını belirterek, “Eşim Bayram Arıkanlı sokak sokak gezerek patates satıyordu. Çocuklarımın ekmeğiydi. Eşim çalışıp geçimimizi sağlıyordu. Başka bir gelirimiz yok. Arzumuz aracımızın bir an önce bulunması. Yerini bilen varsa Allah rızası için söylesin” diye konuştu. (DHA)

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