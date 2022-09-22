Kapaklardan 73 kilogram uyuşturucu çıktı

İstanbul’da narkotik suçlarına karşı çalışma yapan polis, bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda saklama kapları kapakları içerisine zulalanmış 73 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Habip ATAM

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Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri Küçükçekmece'de bir depodan uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Depoya baskın düzenlendi. İçeriye giren ekipler, depodaki kolilerde arama yaptı. Aramada, polisler saklama kaplarıyla karşılaştı. Görünürde uyuşturucuyla ilgili bir şey bulunamadı. Bunun üzerine hassas burunlu dedektör köpek devreye girdi. Narkotik madde bulma eğitimli dedektör köpekler, saklama kaplarının kapaklarına tepki verdi.

ZULA KAPAKLARINDAN AFYON SAKIZI ÇIKTI

Narkotik ekipleri ahşap malzemeden yapılmış kapaklardan birini kırınca, içinde afyon sakızı ele geçirildi. Bunun üzerinde tüm kapaklar tek tek kırıldı. Uyuşturucu zulası olarak düzenlenmiş olan kapaklardan 73 kilo 550 gram afyon sakızı çıktı.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken, çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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