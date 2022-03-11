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Kar, tipi, çığ yolları ulaşıma kapadı

Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan Bayburt-Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidi'nde meydana gelen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

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Kar, tipi, çığ yolları ulaşıma kapadı

Bayburt- Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi’nde gece saatlerinde yoğun kar yağışının ardından çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kara Yolları 121. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle kara yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Bayburt Emniyet Müdürlüğü Bölge trafik ekipleri, güzergâhtaki 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağı Kop köyü mevkiinde araçların geçişine izin vermiyor.

Öte yandan gece saatlerinde etkisini artıran tipi nedeniyle Bayburt- Trabzon, Erzincan- Gümüşhane, Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı. Güzergahlarda çok sayıda araç yolda kaldı. Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)

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