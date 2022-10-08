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Karaköy’de tekne battı 

İstanbul Beyoğlu'nda su alan tekne battı, 2 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı.

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Denize açıldıktan sonra Karaköy önlerine gelen bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı.

2 KİŞİ KURTARILDI

Durumu fark eden tekne kaptanı ile arkadaşı, kıyıya yönelerek yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, teknedeki 2 kişiyi bota alarak kurtardı.

Tekne, su aldıktan kısa bir süre sonra battı. Teknenin batışı ve deniz polisinin kurtarma çalışması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. AA

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