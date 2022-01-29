Karantinadaki aile sobadan zehirlendi: Anne ve oğlu öldü, baba ile kızı hastanede

Antalya'nın Serik ilçesinde, evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle anne ve 1 yaşındaki bebeği yaşamını yitirdi, baba ve 5 yaşındaki kızı ise zehirlendi. Ailenin COVID-19 karantinasında olduğu öğrenildi.

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Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nde saat 19.30 sıralarında 4 kişilik ailenin bulunduğu evden ses gelmediğini fark eden komşuları, Ferhat (41) ile Yasemin Yüceay (34) çiftini telefonla aradı. Yanıt alınmaması üzerine eve giden komşuları kapıyı çalmalarına rağmen karşılık alamayınca durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde, bir odada Yasemin Yüceay’ı yüzüstü yatakta yatar halde, bebekleri Yasin’i (1) ise annesinin yatağının kenarında bulunan beşikte sırt üstü yatarken; evin mutfak bölümünde ise Ferhat Yüceay’ı tek kişilik baza yatakta, kızı İkra’yı (5) ise yer yatağında buldu.

KÜÇÜK KIZIN DURUMU CİDDİ

112 sağlık ekipleri Yasemin Yüceay ile bebeği Yasin’in yaşamını yitirdiğini, Ferhat Yüceay ile kızı İkra’nın ise zehirlendiğini belirledi. Ferhat Yüceay ambulans ile Serik’teki özel hastaneye, kızı İkra ise Antalya’da özel bir hastaneye sevk edildi. Küçük kızın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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AİLE KARANTİNADAYMIŞ

Ferhat Yüceay’ın Belek’te beş yıldızlı bir otelde çalıştığı, 3 gün önce de PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle çalışmayan eşi Yasemin ve çocuklarıyla birlikte karantinada oldukları öğrenildi.

Komşuları İsa Oktay, “Komşumuz Ferhat bir otelde çalışıyordu. Yaklaşık 20 yıldır burada. Bu akşam üzeri komşumuz kendisini telefon ile aramış. Telefonu kapalı olduğu için şüphelendik. Eve geldik ama kapıyı açan olmayınca 112’yi aradık” dedi. DHA

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