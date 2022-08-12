Kargo çuvalından uyuşturucu çıktı

İstanbul’da polis, Batman’dan gelen bir TIR’da yaptığı aramada 35 kilo skunk ele geçirdi. Aynı gün Sultangazi’deki başka bir operasyonda ise 24 kilo esrar bulundu. Üç şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM

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Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerinin çalışmaları sonucu, 10 Ağustos'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik 2 operasyon düzenlendi. İlk çalışma, Batman'dan gelen bir TIR'da uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine gerçekleştirildi.

Kargo yüklü TIR'da narkotik madde bulma eğitimli dedektör köpek kullanılarak arama yapıldı. Dedektör köpek, içerisinde ev eşyaları ve tekstil ürünleri olan bir çuvala tepki verdi. Açılan çuvalda 36 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Kargo sahibinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen diğer bir operasyon ise Sultangazi'de gerçekleştirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalışmada, 24 kilo 290 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan adli işlem başlatıldı.

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