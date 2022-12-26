Karısının 3 yakınını bıçakla yaralayan koca ve oğlu gözaltına alındı

Aksaray'da karısının 3 yakınını bıçakla yaralayan koca ve oğlu gözaltına alındı.

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Kılıçaslan Mahallesi’nde Hacı Mehmet A. (39) ile eşi Facia A. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından Facia A, yakınları Hicabi K, Serkan D. ve Ecevit A’dan yardım istedi.

Yakınlarıyla birlikte karakola kocasını şikayet etmeye giden Facia A. ile o sırada karakol yakınlarında karşılaştığı kocası Hacı Mehmet A. ve oğlu Lütfü A. (19) arasında kavga çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kavgada Hicabi K, Serkan D. ve Ecevit A. bıçakla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Serkan D’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hacı Mehmet A. ve oğlu Lütfü A. polis ekiplerince gözaltına alındı. (AA)