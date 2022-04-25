Kavga ettiği komşusunun üzerine araba sürdü

Bursa'da aynı apartmanda yaşayan Suriye uyruklu iki aile çocuklarının kavgasından sonra birbirine girdi. Yaşanan arbedede, taraflardan biri diğerinin üzerine aracını sürdü.

Halil ATAŞ

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Eşrefzade Mahallesi Yıldırım Beyazıt Sokakta iftar vakti aynı binada altlı üstlü ikamet eden Suriye uyruklu iki aile iddiaya göre, çocuk yüzünden tartışmaya başladı. Çıkan arbedede taraflardan biri diğer tarafın üzerine aracını sürdü. Çığlık seslerinin duyulduğu o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale etti. Birbirinden şikayetçi olan taraflar daha sonra ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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