Kavga ihbarına giden polisi bıçakladı

Adana'da sokak ortasında kavgaya karışan Bülent B. (30), ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibine bıçakla saldırıp, bir memuru göğsünden yaraladı.

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Seyhan’da sokakta kavga eden kişiler olduğu yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Grup Amirliği’nde görevli ekip sevk edildi.

Kavgaya karıştığı ve alkollü olduğu öne sürülen Bülent B. ile yanında ismi öğrenilemeyen bir kadın, polis ekibini görünce ekip aracına saldırdı. Kendisini gözaltına almak isteyen ekibe direnen Bülent B., cebinden çıkardığı bıçakla polislere saldırdı.

Ekipteki bir polis memurunu göğsünden bıçakla yaralayan şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı. Ekipteki diğer polis memurunun durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Göğsünden hafif şekilde yaralanan polis memuru, meslektaşları tarından ekip aracıyla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Bülent B.’yi yakalamak için harekete geçen polis, çalışmalarına devam ediyor.

DHA

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