Kayalara çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde kullandığı motosikletin kontrolünü kaybeden genç kayalara çarparak hayatını kaybetti.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kırcağız Köyü yolunda dün geceyarısı meydana gelen kazada arkadaşları ile eğlendikten sonra evine dönmek için yola çıkan evli ve iki çocuk babası muhasebeci 35 yaşındaki Ferhat Ayçiçek kullandığı motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

YOL KENARINDAKİ KAYALARA ÇARPTI

Motosikletten düştükten sonra yol kenarındaki kayalara çarpan Ayçiçek'i gören vatandaşlar olay yerine ambulans ve jandarma çağırdı. Sağlık ekipleri Ayçiçek'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ayçiçek'in kaza yaptığı yere ailesi ve yakınları gelerek gözyaşı dökerken cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazaya aşırı hızın neden olduğu iddia edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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