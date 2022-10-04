Kaybolan Belediye personeli için arama kurtarma çalışması başlatıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 24 saattir kendisinden haber alınamayan belediye personeli için jandarma ve AKUT Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mumcular Mahallesi'nde yaşayan Bodrum Belediyesi personeli 32 yaşındaki Toyga Yabacı'dan yaklaşık 24 saat haber alamayan ailesi jandarma ve polise müracaat ederek yardım istedi.
Bugün akşam saatlerinde Bodrum AKUT ekibinin 8 üyesi ile birlikte jandarma ekipleri Mumcular Mahallesi ile Bayır Köyü kırsal alanında arama kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmalarına Yabacı'nın yakınları ve arkadaşlarının da katıldığı belirtildi.