Kayıp avukatın eşine 1 milyon 250 bin TL para ve hapis cezası

Denizli'de 3 yıldır kendisinden haber alınamayan ve hakkında çok sayıda dolandırıcılık suçundan şikayet bulunan Avukat Burhan Ünal'ın eşi Hülya Ünal, eşi kaybolmadan önce işlediği bir nitelikli dolandırıcılık olayına kendisinin de karıştığı iddiasıyla yargılandığı davada, 1 milyon 250 bin TL para ve 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Denizli Barosu’na kayıtlı avukat Burhan Ünal, 17 Nisan 2019da ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Ünal’ın bulunması için polis çalışma başlattı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yakınlarında terk edilen Burhan Ünal’ın aracında cep telefonu bulundu. Ancak Ünal’a ulaşılamadı.

Hakkında çok sayıda dolandırıcılık suçundan şikayet olan Ünal’ın müvekkillerinden biri olan tekstilci A.B., hem avukatı Ünal hem de eşi Hülya Ünal tarafından dolandırıldığını iddia ederek çift hakkında suç duyurusunda bulundu.

A.B., kardeşi ve kendisi hakkında ödenmemiş vergiler için açılan davayı üstlenen Ünal tarafından ‘Kaçak vergi miktarınız yüksek. Mal varlığınızı muvazaalı olarak kaçıralım’ diyerek iş yeri ve evini temlik edip dolandırıldıklarını ileri sürdü. A.B., Burhan Ünal’ın söz konusu iş yeri ve evi daha sonra eşi Hülya Ünal’ın üzerine devrettiğini iddia etti. Soruşturmanın ardından Hülya Ünal hakkında Denizli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde eşinin dolandırıcılık olayına bilerek karıştığı ve suçu birlikte işledikleri iddiasıyla ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan dava açıldı.

1 MİLYON 250 BİN TL ADLİ PARA, 7 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Davanın önceki duruşmalarında savunması alınan Hülya Ünal, eşinde kendisinin vekaleti olduğunu söyleyerek, “Eşim zaman zaman bu vekalete dayalı olarak benim adıma bir şeyler alıp satıyordu. Yaptığı işler konusunda hiçbir bilgim yoktu. A.B.’nin ev ve iş yerini benim üzerime devrettiğini daha sonra evraklar vasıtasıyla öğrendim. Eşimin, A.B.’nin vekilliğini yaptığını, aralarındaki hukuki ilişkiyi bile bilmiyordum. Bana bunları devrederken haberim yoktu, zaman zaman vekaletimi kullanarak bu tür işlemler yapıyordu. Ben suçsuzum, beraatımı talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti, Hülya Ünal’a ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla, 1 milyon 250 bin TL adli para ve 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verdi.

BİLEREK TESCİL EDİLDİ

Geçen 10 Şubat’ta açıklanan kararda, Hülya Ünal’ın devir işlemlerinden ve A.B.’den alınan bazı çeklerden bilgisi olmadığını söylemesine rağmen bankadan kendisi tarafından tahsil edildiği ifade edildi. Kararda, savunmasına itibar edilmediğinden sanığın, Burhan Ünal’ın hileli hareketlerle elde ettiği varlıkları bilerek adına tescil ettirdiği de kaydedildi.

AVUKATLIK RUHSATI 2 YIL ÖNCE İPTAL EDİLDİ

Genellikle ağır ceza davalarına bakan Burhan Ünal hakkında, ekonomik olarak zor durumda olan müvekkillerinin taşınmazlarına haciz kararı gelmemesi için söz konusu varlıkları koruma vaadiyle başkasının üzerine geçirdiği ve daha sonra bu varlıklara yasa dışı yollardan sahip olduğu, bazı müvekkillerinin çeklerini tahsil ederek onlara ödeme yapmadığı gibi iddialar üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturmaların ardından Denizli Barosu tarafından yaklaşık 2 ay önce, Burhan Ünal’ın ruhsatı, Avukatlık Kanunu’nun 74’üncü maddesine göre ihraç edilip, iptal edildiği de öğrenildi.

‘BENZER NİTELİKTEKİ 3 DAVA LEHİMİZE SONUÇLANDI’

Hülya Ünal’ın avukatı Ahmet Deha İmal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Müvekkilim, eşinin kaybolmasından sonra çocuklarıyla bir başına kalmış, çok büyük zorluklar ve acılar yaşamıştır. Müvekkilim aleyhine, eşinin kaybolmasından sonra benzer nitelikte 2 hukuk, 1 ceza davası daha açılmış ve bu davalar lehimize sonuçlanmıştır. Ancak Denizli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama sonucu verilen varsayıma dayalı kararın, ceza hukukunun ana prensibi olan ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesini açıkça ihlal ettiğini düşünüyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra kararı üst mahkemeye taşıyacağız” dedi. (DHA)

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