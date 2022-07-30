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Kayıp kadın 14 saat sonra bulundu

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde gece saatlerinden beri ailesinin ulaşamadığı kadına yaklaşık 14 saat sonra jandarma ve AFAD ekipleri ulaştı.

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Kayıp kadın 14 saat sonra bulundu

Taraklı Dışdedeler Mahallesinde ikamet eden Zeynep Yar isimli kadından ailesi bir süre haber alamadı. Durumun haber verilmesi üzerine AFAD ve jandarma ekipleri harekete geçti.

Gece saatlerinde başlayan arama çalışmaları neticesinde kayıp kadın ormanlık alan içerisinde yaklaşık 14 saat sonra bulundu. Sağlık ekiplerine teslim edilen Yar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. İHA

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