Kayıp kadını arama ekibine komandolar da katıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde önceki gün kaybolan Alzheimer hastası Fatma Fidan'ı (75) arama çalışmaları sürüyor. Fidan, sisli ve karlı hava şartarında, komandoların da katıldığı ekiplerle aranıyor.

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Ulaş ilçesi Esentepe Mahallesi’ndeki evinden önceki gün çıkan Alzheimer hastası Fatma Fidan, dönmedi. Yakınlarının ihbarıyla ilçede arama çalışması başlatıldı. Dün gün boyu süren aramalardan sonuç alınamadı. Fatma Fidan’ı arama çalışmaları bugün de devam etti.

AFAD, polis ve ilçe halkının katıldığı çalışmalara, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki komandolar da destek verdi. Bugünkü aramalar Ovapınarı mevkisi ile Karaşar köyü civarında yoğunlaştırıldı. Sabah saatlerinde sıcaklığın eksi 3 derece olarak ölçüldüğü ilçede ekipler kar ve sisli hava nedeniyle zorlu koşullarda çalışma yürütüyor.

AFAD ve Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de araziyi dronla tarıyor. Öğle saatlerine kadar yapılan çalışmalarda henüz Fidan’ın izine rastlanmadı.

‘GİDEBİLECEĞİ YERLERE BAKTIK’

Esentepe Mahallesi muhtarı Caner Köse, “Kayıp kişi bizim mahallemizde yaşıyordu. Kayıp bilgisini yakınları verdi. Gidebileceği yerlere baktık ama bulamadık. En son Merkez Cami’nin oradan geçiyor, bu kameralara da yansımış.

Hava şartları çok yoğun. Kar yağışı nedeniyle şu an çok sıkıntı yaşanıyor. Aynı zamanda yoğun sis var. Buna rağmen çalışıyoruz. İlçemize askerler de geldi. Gençler ve vatandaşlarla birlikte bulmaya çalışıyoruz” dedi. (DHA)