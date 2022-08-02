Kayseri’de trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin İncesu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Kayseri-Niğde karayolu Semerkent Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Emrah Ç. yönetimindeki otomobil, Yunus A. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede otomobil sürücüsü Emrah Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar Y.A. ve O.Ç.’de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Y.A. da hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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