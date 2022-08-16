Kayserili şarkıcı ve oğlu husumetlilerine kurşun yağdırdı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde şarkıcı Metin Işık ve oğlu, iddiaya göre husumetli oldukları komşularına tüfekle kurşun yağdırdı. Çıkan silahlı kavgada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

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Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında daha önce husumet olan şarkıcı Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık'ın komşuları ile tartışması kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesi üzerine Metin Işık ve Mustafa Işık, pompalı tüfeklerle komşularına ateş açtı. Kavgada Mustafa Işık'ın tüfeğinden çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği Y.M.S., kulağının arkasına isabet ettiği N.D. ve göğsüne isabet ettiği S.N.M. ağır yaralanırken, saçmalar bacağına isabet eden Y.Y. ve F.D. de hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan Metin ve Mustafa Işık'ı olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Mustafa Işık adli tabiplikte alınan sağlık raporunun ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, sanatçı Metin Işık da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Silahlı saldırı anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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