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Kazada yaralanan Sude, 23 günlük yaşam savaşını kaybetti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı iki öğrenciden 13 yaşındaki Sude Gürevin, tedavi gördüğü hastanede 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Kazada yaralanan Sude, 23 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kahramankazan’da 23 Martta İsa D. yönetimindeki servis minibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Şehit Ümit Güder Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencileri Sude Gürev’in ve arkadaşı Özge Dündar’a çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve Ankara Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınan iki öğrenciden Sude Gürev’in, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Sude Gürevin’in cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Kahramankazan Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Özge Dündar ise tedavisinin ardından taburcu edildi. (DHA)

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