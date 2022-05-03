Kazaya müdahale eden itfaiye aracına otomobil çarptı

İstanbul Pendik D-100 karayolu üzerinde iki otomobilin çarpıştığı kazaya müdahale eden itfaiye aracına yoldan geçen bir otomobil çarptı. İkisi ağır beş kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptı.

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Kaza, saat 04.30 sıralarında D-100 karayolu Pendik mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, önünde seyir halinde olan otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde bulunduğu yerde sıkışırken, diğer otomobilin sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin ilk kazaya müdahalesi sırasında olay yerinde yeterli güvenlik önlemi alınmaması nedeniyle ikinci bir kaza yaşandı. İlk kazayla ilgili çalışmalar sürerken, İbrahim Çakmak idaresindeki otomobil, itfaiye aracına çarptı. Aynı yönde seyir halindeki hafif ticari araç da duramayarak bu otomobile çarptı.

Hafif ticari araçta bulunan iki kişi kazayı yara almadan atlatırken, otomobil içerisinde bulunan sürücü İbrahim Çakmak, Nilgün Dinç ve isimleri öğrenilemeyen diğer iki kişi sıkıştı. Yaralılara yine olay yerindeki itfaiye erleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sürücü İbrahim Çakmak ve yolcu Nilgün Dinç kazayı hafif şekilde atlatırken, otomobilde bulunan diğer iki kişi ağır şekilde yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. (DHA)