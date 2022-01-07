Kediye çarpmamak isterken kaza yapmıştı, organları bağışlandı

Yılbaşı gecesinde kediye çarpmamak için direksiyonu kıran, geçirdiği motosiklet kazası sonucu yoğun bakımda tedavi gören ve bugün yaşamını yitiren Berk Can Ofluoğlu'nun ailesi organlarını bağışladı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yılbaşı gecesi sabaha karşı işten dönerken Konacık Mahallesi'nde kediye çarpmamak için aniden kırdığı motosikletin direksiyonu nedeni ile düşerek ağır yaralanan ve Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 33 yaşındaki Berk Can Ofluoğlu yaşam savaşını kaybetti.

Ofluoğlu'nun Trabzon'da bulunan ailesi Muğla'ya gelerek oğullarının organlarının bağışlanmasına izin verdiklerini açıkladı. Ofluoğlu'nun organlarının alındıktan sonra cenazesinin memleketi Trabzon'a götürelerek toprağa verileceği belirtildi. Gencin vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, ailesi Berk Can’ın organlarını bağışladı.