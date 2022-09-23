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Kek paketlerinden 2 kilo esrar çıktı

Adana'da kek paketlerinde 2 kilo 130 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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Kek paketlerinden 2 kilo esrar çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen K.U. (23) ile S.A’yı (24) teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda ellerindeki poşetlerle yürüyen şüphelileri durdurup üst araması yaptı.

Zanlıların taşıdığı poşetleri inceleyen ekipler, 8 paket kekle karşılaştı. Paketleri kontrol eden ekipler, rulo haline getirilmiş ve üzeri kekle kaplanmış 2 kilo 130 gram esrar buldu.

Bunun üzerine 2 zanlı gözaltına alındı. Emniyette susma haklarını kullanan 2 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan K.U. tutuklandı, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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