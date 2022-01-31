Kendini savcı olarak tanıttı yaşlı kadını 300 bin TL dolandırdı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 80 yaşındaki bir kadını kendini savcı olarak tanıtan bir şahıs, yaşlı kadının FETÖ olaylarına karıştığını iddia ederek 300 bin TL dolandırdı. Yaşlı kadını dolandırdığı tespit edilen 2 şahıs, ticari bir taksiyle Salihli'den Kayseri'ye doğru giderken Aksaray il girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 28 Ocak Cuma günü saat 17.00 sıralarında Hürriyet Mahallesinde tek başına yaşayan 80 yaşındaki F.D. isimli kadın, kendisini savcı olarak tanıtan bir şahsın arayarak FETÖ olaylarına karıştığını, eve gelerek memura güvenlik sebebi ile tüm paralarını teslim etmesi gerektiğini söyledi.

Yaşlı kadın da eve gelen şahsa altın, Türk Lirası, Dolar, Euro cinsi toplam maddi değeri 300 bin TL olan varlığını teslim etti. Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın emniyete müracaat ederek şikayetçi oldu.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akhisar Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliğinin yaptığı geniş çaplı çalışmalar sonucu olayın şüphelileri olarak tespiti yapılan, A.N. (18) ve A.A. (30) isimli şahısların bir ticari taksiyle Manisa’nın Salihli ilçesinden Kayseri iline doğru gittiklerini tespit etti.

2 şüpheli şahıs Aksaray ili girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Her iki şahısın dün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı bildirildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Sahte savcıya inandı, hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir Sahte savcı taksi ile gittiği köyde vurgun yaptı

İlginizi Çekebilir Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 11 gözaltı

İlginizi Çekebilir Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı