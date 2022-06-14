Kendisini bıçaklayan çocuklarına ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da yaşayan Ramazan Bağçevan tartıştığı iki çocuğu tarafından dövülüp, bıçaklandı. Ateş açan Bağçevan, bir çocuğunu öldürdü, diğerine ağır yaraladı.

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Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Bağçevan, eve gelen oğlu Fatih ve Gökhan’la para meselesi yüzünden tartıştı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine iki kardeş babalarını dövüp, bıçakladı.

Kanlar içerisinde kalan baba Bağçevan, evde bulunan tabancayla kendisini yaralayan iki oğluna ateş açtı. Ağır yaralanan kardeşler komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

26 yaşındaki Fatih Bağçevan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 25 yaşındaki Gökhan Bağçevan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İki oğlunu silahla vurduktan sonra komşusuna saklanan Ramazan Bağçevan, polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)

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