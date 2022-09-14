Kendisini Komiser Süleyman olarak tanıttı, altınları alıp gitti

Adana'da telefonda kendisini Komiser Süleyman olarak tanıttığı S.Ö. (46) isimli kadının 11 tüm, 1 yarım ve 3 çeyrek altınını alarak dolandıran S.G. (38) ile S.A. (18), operasyonla yakalandı. İfadelerinde birbirlerini suçlayan şüpheliler, tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesinde yaşayan S.Ö. isimli kadını cep telefonuyla arayan kişi, kendisini Komiser Süleyman olarak tanıtıp, “Kimliğiniz FETÖ şüphelilerinin eline geçti. Evinizde arama yapacağız. Evdeki altınlarınızı bize vermeniz gerekiyor. Bir arkadaşımız gelip, altınları sizden alacak” dedi.

Bunun üzerine S.Ö., eve gelen kişilere, 11 tüm, 1 yarım ve 3 çeyrek altınını verdi. S.Ö., bir süre sonra kendisini arayan numarayı aradı ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan S.Ö., polise giderek, şikayetçi oldu.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada şüphelilerin dolandırıcılık suçundan 5 kaydı olan S.G. ile S.A. olduğu saptandı. Ş

üpheliler, Mirzaçelebi Mahallesi’nde saklandıkları adrese yapılan baskında gözaltına aldı. Evdeki aramada, S.Ö.den aldıkları altınlar ise bulunamadı.

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında birbirlerini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G. ile S.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Sahte belgeyle 50 milyon dolarlık vurgun