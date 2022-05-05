Kenevirleri yakarken suçüstü yakalandılar
Adana'da 2 kişi, orman arazisinde yetiştirdikleri kenevir bitkilerini yakmak isterken suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Yüreğir ilçesi Akpınar Mahallesinde 2 şahsın orman arazisinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi. Ekim yapılan alana gelen şahıslar kenevir bitkilerini yakmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.
Bölgede yapılan aramada 2 kilo 80 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. (İHA)