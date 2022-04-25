Kentte görüş mesafesi düşü, uçak başka kente indi

Meteoroloji Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin ikazlarının ardından Siirt'te Suriye üzerinden gelen toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü kentte Ankara-Siirt seferini yapan uçak Batman Havalimanı'na indi.

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Siirt’te sabah etkili olan toz taşımı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, uzmanlar toz bulutlarının kenti yarın terk etmesini beklediklerini belirtti.

Uzmanlar, bu durumlarda bilhassa astımı, alerjik akciğer hastalıkları, solunum yolu rahatsızlıkları, kronik akciğer hastalığı, KOAH hastalığı ve kalp hastalığı olan bireylerin önümüzdeki birkaç gün boyunca dışarıya çıkmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Kentte görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Ankara-Siirt seferini yapan uçak Batman Havalimanı’na indi. İHA

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