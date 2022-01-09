Kereste makinesinin kopan pervanesi boynuna saplandı

Samsun'da bir kişinin bakımını yaptığı kereste makinesinin pervanesinin koparak boynuna isabet etmesi sonucu ana damarı kesildi. Ağır yaralanan vatandaş, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Terme ilçesi Gökçeağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlker Ö. kereste makinesinin bakımını yaptığı sırada makineden fırlayan pervane boynuna isabet ederek, ana damarını kesti. Yakınları durumu 112'ye bildirdi. Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının Samsun'a sevki için ambulans helikopter istendi.

Şu ana kadar birçok acil vakaya intikal eden ambulans helikopter, bu kez de ana damarı kesilen hasta için zamanla yarıştı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanındaki heliporttan havalanan helikopter, Terme Devlet Hastanesi bahçesine indi. Yaralı, sedye ile ambulans helikoptere taşındı. Yaralının takibini ambulans helikopter doktoru Murat Sezer yaptı. Durumu ağır entübe şekilde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İlker Ö. tedavi altına alındı.