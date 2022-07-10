Kestikleri ağacın altında kalan baba- oğul öldü

Trabzon'da, arazide kestikleri ağacın altında kalan Yusuf Yılmaz ve oğlu Sezgin Yılmaz, ağır yaralı kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, saat 15.30 sıralarında, Şalpazarı ilçesine bağlı Üzümözü Mahallesi’nde meydana geldi.

Emekli tarım işçisi Yusuf Yılmaz ve oğlu Sezgin Yılmaz, kışlık odun ihtiyaçları için yamaç arazilerinde, daha önce etkili olan rüzgar nedeniyle devrilmek üzere olan ağacı kesmek istedi.

Kesim sırasında kök kısmının devrilmesiyle ağacın altında kalan baba ve oğlu, ağır yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan baba-oğul, kaldırıldığı Şalpazarı Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (DHA)

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