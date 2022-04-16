Kılıçdaroğlu’ndan Zekeriya Beyaz’ın ailesine taziye ziyareti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen çarşamba hayatını kaybeden İlahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ın Esenler'de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
İlahiyat profesörü Zekeriya Beyaz, geçtiğimiz çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.
Beyaz’ın ailesine taziye ziyaretine giden Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Kemal Kılıçdaroğlu aile üyelerine başsağlığı dileklerini iletti. (DHA)