Kiraya döviz zammı istedi kliniği bastı, avukatı darp etti

Gaziantep'te dövizdeki artış kadar kira zammı isteyen iş yeri sahibi, yakınlarıyla birlikte kiracısı olan doktorun kliniği önünde dehşet saçtı.

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Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Değirmiçem Mahallesinde 2 gün önce sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, kiraya dövizde yaşanan artış kadar zam yapılmasını isteyen iş yeri sahibi, kiracısı Doç. Dr. İrfan Koca'nın kliniğini bastı.

Kliniğe yakınlarıyla birlikte zorla girmeye çalışan iş yeri sahibi Adil D. ile yakınları, kliniğe giremeyince kliniğin önünde bekleyen Avukat Erhan Koca'ya saldırdı. İş yeri sahibi Adil D.'nin müvekkili Doç. Dr. Koca'ya ettiği hakaretleri telefonuyla görüntüleyen Avukat Koca, 7-8 kişilik grubun saldırısına uğradı.

“YILDIRMAK İÇİN YASA DIŞI YOLLAR DENİYORLAR”

İş yeri sahibinin kiraya dövizde yaşanan artış kadar zam yapmak istediği için müvekkiliyle iş yeri sahibi arasında anlaşmazlık yaşandığını vurgulayan Koca, iş yeri sahibinin müvekkilini yıldırmak için yasa dışı yollara giriştiğini anlattı.

İş yeri sahibiyle yakınlarının çevreye zarar verdiklerini ve hakaretlerde bulunduklarını bizzat görüntülediğini aktaran Koca, hakaretleri delillendirme maksatlı cep telefonuyla kayıt altına aldığını belirtti. Şahısların müvekkili Doç. Dr. İrfan Koca'ya ağır bir şekilde hakaret ettiğini anlatan Koca, “Ben görüntü aldığım için bana da hakaret ettiler. Görüntü çektiğimi görünce şahıslar ilk önce hakaret ettiler. Sağlık çalışanları korkudan kendilerini kliniğe kapattılar. Sadece ben dışarıda kaldım. Görüntüleri silmek için benim üzerime yürüdüler. Görüntü aldığım cep telefonumu elimden almaya çalıştılar.” ifadelerini kullandı. (İHA)

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