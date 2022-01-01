Kırıkkale’de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, kırmızı ışıkta meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale-Ankara yolu Yeni Sanayi kavşağında meydana geldi. Hakan K. (22) yönetimindeki 66 FL 517 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Emrah B.’nin (38) kullandığı 76 AAC 991 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Emrah B.’nin otomobili, kırmızı ışıkta önünde bekleyen Alperen Numan T. yönetimindeki 66 AN 501 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme trafik kazasında sürücüler Hakan K. ve Emrah B. ile beraber otomobillerde bulunan Mücahit K. (21), Satılmış K. (24) ve Mustafa Teoman T. (56) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA

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