Kırklareli’de 410 bin liralık telefonla dolandırıcılığın 5 şüphelisi yakalandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, telefonla N.Ü.'yü 410 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle aranan 5 şüpheli, İstanbul'da polis ekiplerince yakalandı.

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Babaeski’de yaşayan N.Ü., mayıs ayında telefonla arayıp, kendilerini ‘polis’ ve ‘savcı’ olarak tanıtan kişiler tarafından 410 bin lira dolandırıldı. Dolandırıldığı anlayan N.Ü., polise giderek şikayette bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, dolandırıcılık şüphelilerinin H.A., Ş.Y.E., D.A., S.M.K. ve L.A. olduğunu ve İstanbul’da yaşadıklarını belirledi. İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanan 5 şüpheli, Babaeski’ye getirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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