Kırmızı ışıkta geçen otomobil cipe çarptı: 4 yaralı
Düzce'de, kırmızı ışıkta geçen otomobilin cipe çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 kara yolu Çilimli sapağı mevkiinde meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta geçen Samet Tarakçı idaresindeki otomobil, Tazabey Baştımar idaresindeki cipe çarptı.
Kazada sürücü Samet Tarakçı ile araçta bulunan Tuana Hare ve Hatice Deniz ile cipte bulunan Fevzi Baştımar yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (DHA)